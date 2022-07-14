Спикер омского Заксобрания получил орден Александра Невского
Омск, 14 июля, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Председателю Законодательного собрания Омской области Владимиру Варнавскому вручили орден Александра Невского. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.
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Председатель Законодательного Собрания Омской области Владимир Варнавский
Указ о присуждении Варнавскому ордена Александра Невского подписал президент РФ Владимир Путин. Награду спикеру 14 июля вручила заместитель полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе Любовь Бурда.
Уточняется, что Варнавский награждён орденом Александра Невского «за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Варнавский является председателем Заксобрания Омской области с 1994 года.
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