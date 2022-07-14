Челябинск, 14 июля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Челябинске раскрыли убийство, совершённое в 2012 году. Об этом сообщает областное управление СКР.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

Скелетированные останки были найдены 1 июля в посёлке Смолино на территории частного домовладения. Они оказались принадлежащими 25-летнему гражданину, пропавшему в 2012 году.

Под подозрение в убийстве попал 59-летний гражданин. Сейчас он отбывает наказание за другое убийство.