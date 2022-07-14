Тбилиси, 14 июля, 2022, 18:33 — ИА Регнум. В тбилиси из-под стражи был освобождён испектор патрульной полиции, обвинявшийся в превышении должностных полномочий, сообщает 14 июля грузинский телеканал «Формула».

jb Грузинская полиция

Полицейский Каха Бакашвили заключил сделку с прокуратурой о полном признании своей вины. Учитывая это, а также его безупречную 23-х летнюю службу в полиции, суд выпустил его на свободу.

В январе в СМИ было распространено видео, которое было снято на станции метро «Исани» тбилисского метрополитена. На видео видно, как полицейский бьет несовершеннолетнего инвалида. Второй же полицейский спокойно наблюдает за насилием, но ничего не делает, чтобы остановить своего коллегу.

По этому делу были задержаны два сотрудника МВД — Каха Бакашвили и Нукри Бакрадзе. Бакрадзе, обвиняется в бесчеловечном обращении, совершённом с использованием служебного положения в отношении несовершеннолетнего, находившегося в беспомощном состоянии. Данное преступление предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы.