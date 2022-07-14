Нью-Йорк, США, , 11:33 — REGNUM Из-за аномальной жары использование Европой угольных электростанций будет ограничено. Об этом 14 июля пишет Bloomberg.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что европейские правительства, оказавшиеся перед проблемой сокращения поставок российского газа, начинают сжигать больше угля и фактически отступают от курса на декарбонизацию.

«Аномальная жара служит мрачным напоминанием о том, как опасно медлить в борьбе с климатическими изменениями», — пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что жара и засуха захлестнут этим летом большую часть Европы.

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