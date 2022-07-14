Нью-Йорк, США, 14 июля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Из-за аномальной жары использование Европой угольных электростанций будет ограничено. Об этом 14 июля пишет Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Отмечается, что европейские правительства, оказавшиеся перед проблемой сокращения поставок российского газа, начинают сжигать больше угля и фактически отступают от курса на декарбонизацию.

«Аномальная жара служит мрачным напоминанием о том, как опасно медлить в борьбе с климатическими изменениями», — пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что жара и засуха захлестнут этим летом большую часть Европы.