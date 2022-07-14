* талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, , 11:32 — REGNUM В Андарабе афганской провинции Баглан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали бывшего солдата. Источники сообщили газете «8 Собх», что он был арестован в своём доме вечером 13 июля.

Арест

По словам собеседников издания, его зовут Саид Аманулла, он житель кишлака Арча Мазар района Бану уезда Андараб. По информации источников, Аманулла служил в управлении полиции провинции Саманган при предыдущем правительстве, а после падения республики вёл обычную жизнь и не имел отношения к какой-либо организации.

Следует отметить, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали и расстреляли десятки человек в уездах Андарабской долины по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления.

Недавно в Панджшере были обезглавлены двое пленных членов Фронта сопротивления.