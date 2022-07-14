Сидней, Австралия, , 11:34 — REGNUM 14 июля мужчина и женщина из Сиднея были осуждены за содержание 50 птиц в ужасных условиях в своей квартире. Ранее в январе этого года в их квартире были обнаружены 19 клеток с пернатыми животными. Об этом 19 июля сообщил телеканал Nine News.

Птица

На кадрах видно, что помещения, в котором содержались птицы, было заполнено мусором до потолка. Прибывшие на место инспекторы засвидетельствовали, что 50 живых птиц были вынуждены делить клетки с десятками мертвых.

По данным надзорного ведомства, в одной из клеток накопление старых семян и фекалий было настолько сильным, что у птиц не было насеста или возможности расправить крылья.

Судья оштрафовал каждого ответчика на 6 000 австралийских долларов (чуть более 4 тыс. долларов США) и приговорил их к общественным работам на два года. Всех птиц изъяли инспекторы и передали ветеринарам.

В итоге мужчина должен будет оплатить еще более 12 тыс. австралийских долларов за ветеринарную помощь, а женщина понесет те же расходы на сумму 6 тыс. австралийских долларов.