Иркутск, , 11:31 — REGNUM Иркутская область и АНО «Платформа» подписали соглашение о снижении административного давления на бизнес. Как сообщает 14 июля пресс-служба правительства региона, подписи под документом поставили губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Платформа для работы с обращениями предпринимателей» Элина Сидоренко.

Иркутская область и АНО «Платформа» подписали Соглашение о снижении административного давления на бизнес Правительство Иркутской области

Соглашение определяет основы сотрудничества сторон и взаимодействия между правительством Иркутской области и АНО «Платформа». Цель такого сотрудничества — создание благоприятных экономических, правовых и организационных условий для устранения административных барьеров в развитии бизнеса и снижения давления на хозяйствующие субъекты.

Правительство региона обязуется содействовать созданию в области благоприятного предпринимательского климата. Способствовать обеспечению единого информационного пространства в сфере экономической и предпринимательской деятельности, доступной для всех хозяйствующих субъектов региона. Помогать в организации и проведении мероприятий по вопросам снижения административного давления на бизнес. Уполномоченным органом на осуществление взаимодействия с АНО «Платформа» определено министерство экономического развития и промышленности Иркутской области.

«Сегодня мы видим обеспокоенность административным давлением на малый и средний бизнес. И коллеги предложили подготовить встречу, чтобы сформировать группу по защите бизнеса на примере города Москвы. Мы изучим этот опыт, возьмем его на вооружение и будем использовать такую площадку», — отметил Игорь Кобзев.

Некоммерческая организация будет оказывать методическую и практическую помощь хозяйствующим субъектам области по вопросам создания, правовой охраны и снижения административного давления на предпринимательское сообщество Приангарья.

Также выступать организатором конференций, семинаров и других мероприятий в Иркутской области для развития и совершенствования практики применения действующего законодательства по защите прав бизнеса от необоснованного давления на него.

В своем выступлении Элина Сидоренко отметила важность создания и развития площадки для укрепления диалога между бизнесом и властью.

«Теперь мы сможем совместно продвинуться в вопросах совершенствования контрольно-ревизионной деятельности и снижения давления на предпринимательство. Наш опыт будет хорошим образцом для других регионов Сибирского федерального округа», — подчеркнула Элина Сидоренко.