Майминский район, Алтай, 14 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Четыре человека доставлены в больницу после тройного ДТП в Майминском районе Республики Алтай. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла днём 13 июля.

МВД Республики Алтай Тройное ДТП на Алтае

На 484 км трассы Р-256 «Чуйский тракт» 44-летний житель Алтайского края за рулём Toyota Caldina не выдержал безопасный боковой интервал, столкнувшись с автомобилем Mercedes Benz GL 350, двигавшимся по встречной полосе. За рулём последнего находился 45-летний житель Новосибирской области.

«После чего Mercedes Benz GL 350 по инерции продолжил движение и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем Kia Rio под управлением 61-летнего жителя Алтайского края», — отметили в ведомстве.

В результате пострадали водитель и два пассажира автомобиля немецкой марки, а также водитель «Тойоты». Госпитализация никому из них не потребовалась. По факту происшествия начато расследование. Водители были трезвые.

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