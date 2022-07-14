Саламанка, Испания, 14 июля, 2022, 11:30 — ИА Регнум. Пожар, действующий с 11 июля в испанском муниципалитете Канделарио (провинция Саламанка) вынудил руководство региона эвакуировать детский лагерь. Об этом пишет агентство EFE.

25.mchs.gov.ru Лесной пожар

Отмечается, что детский лагерь был переведён в комплекс в Бехаре.

Как подтвердили EFE источники из регионального министерства окружающей среды, сильное задымление территории вынудило эвакуировать этот лагерь, который используется для проведения каникул, около 6 часов утра.