Магадан, 14 июля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Магаданской области 14 июля на 1673 км федеральной автодороги «Колыма» в Хасынском городском округе произошло ДТП, есть погибший, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Колымы.

40.mchs.gov Место ДТП

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«Произошло столкновение автомобилей «Додж Рам» и «Вольво» в составе полуприцепа — цистерны «БЦМ», двигавшихся во встречном направлении. В результате ДТП водитель грузового автомобиля получил телесные повреждения, а 34-летний водитель иномарки от полученных травм скончался. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия», — пояснили сотрудники ГИБДД.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель грузовика пострадал в ДТП с автомобилем дорожных рабочих на федеральной трассе М-11 в Тосненском районе Ленинградской области.