Сеул, , 11:32 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин встретился 14 июля с уходящим в отставку послом Бразилии Луисом Лопес. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Бразилия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

В ходе встречи южнокорейский дипломат поблагодарил бразильского посла за вклад в улучшение двусторонних отношений, а также попросил правительство Бразилии поддержать заявку Пусана на право проведение Всемирной универсальной выставки EXPO-2030.

В свою очередь, Луис Лопес выразил благодарность министерству иностранных дел Южной Кореи за сотрудничество и поддержку, а также пообещал проявлять интерес к развитию отношений между двумя странами в будущем.