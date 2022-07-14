Джакарта, , 11:29 — REGNUM Министр юстиции и прав человека в Индонезии Ясонна Лаоли передал документ о присоединении к Будапештскому договору генеральному директору Всемирной организации интеллектуальной собственности, сообщает Antara.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Присоединяясь к Будапештскому договору, Индонезия признает и связывает себя этим соглашением», — заявил министр по правам человека.

Присоединение к договору было одобрено после того, как 4 апреля 2022 года президент Индонезии Джоко Видодо ратифицировал президентский указ № 44 от 2022 года о ратификации Будапештского договора о международном признании хранения останков для патентных процедур.

Будапештский договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры. Образцы микроорганизмов должны храниться в международном депозитарии.

«Это попытка поддержать государственные программы по стимулированию развития инноваций и развитию национальных генетических ресурсов», — пояснил Ясонна Лаоли.

Напомним, 85 стран являются участниками Будапештского договора 1977 года. Индонезия — самая молодая страна, присоединившаяся к этому соглашению.