Сидней, Австралия, 14 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Сегодня, 14 июля, администрация Сиднейского оперного театра, чья парусная крыша известна во всем мире, показала первые кадры реконструкции главного зала, который приобрел совершенно новый вид после ремонтных работ. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Олег Кугаев Сиднейский оперный театр после спектакля

Сиднейский оперный театр продемонстрировал трансформацию своего крупнейшего помещения — Концертного зала.

В обще сложности реконструкция длилась 10-лет. На модернизацию главной достопримечательности было потрачено 300 миллионов долларов.

Отмечается, что Концертный зал отпразднует свое 50-летие в 2023 году. На кадрах видно, как помещение окрашено в бардовый цвет, что стало результатом сочетания работы светового оборудования и обшивки помещения.