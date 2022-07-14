Москва, 14 июля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Рассуждения вице-президента США Камалы Харрис о «плане спасения Америки» — это «жалкие ораторские потуги», сообщила 14 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Когда много врут и живут в сюрреалистическом мире собственных болезненных иллюзий, начинается расстройство речи и косноязычие. Что мы и наблюдаем у американских чиновников. Сравните их жалкие ораторские потуги с вдохновенностью внутренним светом Мартина Лютера Кинга. Деградация налицо», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарова заявила, что слова Госсекретаря США Энтони Блинкена о 1,6 млн украинцев, насильно удерживаемых властями РФ, достойно фиксации в медицинской энциклопедии.

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