Канберра, , 11:32 — REGNUM Австралийские ученые призывают прекратить испытания солнцезащитных кремов на людях, утверждая, что это подвергает их ненужному риску. Об этом 14 июля сообщил телеканал Nine News.

Под солнцем (сс) romaneau

Чтобы протестировать ингредиенты солнцезащитного крема, добровольцы подвергаются мощному искусственному солнечному ультрафиолетовому излучению. Цель экспериментов — выяснить, сколько времени требуется добровольцу, чтобы получить солнечный ожог.

Но главный научный сотрудник Австралийского агентства по радиационной защите и ядерной безопасности Рик Тинкер и его коллеги считают, что ультрафиолетовое излучение может вызывать рак.

«Солнцезащитные кремы являются важной частью защиты от солнца и предотвращения серьезного солнечного вреда для людей — у двух из трех австралийцев к 70 годам разовьется рак кожи, — и мы не должны рисковать долгосрочным здоровьем людей, чтобы проверить эффективность солнцезащитных кремов», — сказал в эфире телеканала Тинкер.