Анкара, 14 июля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Новая встреча по «зерновому вопросу» может пройти 20–21 июля, сообщает 14 июля РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз зерна с Украины

Агентство ссылается на источники, знакомые с ситуацией. Собеседник уточнил, что предварительная дата — 20–21 июля. Однако окончательно её пока не согласовали стороны и корректировки ещё возможны.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Стамбуле прошли переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН по «зерновому вопросу».