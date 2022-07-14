Названа дата нового раунда «зерновых» переговоров в Турции
Анкара, 14 июля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Новая встреча по «зерновому вопросу» может пройти 20–21 июля, сообщает 14 июля РИА Новости.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вывоз зерна с Украины
Агентство ссылается на источники, знакомые с ситуацией. Собеседник уточнил, что предварительная дата — 20–21 июля. Однако окончательно её пока не согласовали стороны и корректировки ещё возможны.
Как сообщало ИА REGNUM, 13 июля в Стамбуле прошли переговоры делегаций Турции, России, Украины и ООН по «зерновому вопросу».