Смоленск, , 11:27 — REGNUM На Смоленской ТЭЦ-2 произошло замыкание шин, подстанции оказались обесточены. Об этом сообщил 14 июля в телеграм-канале губернатор Смоленской области Алексей Островский, комментируя происшествие.

Смоленская ТЭЦ-2 https://www.quadra.ru

«При выводе секции Смоленской ТЭЦ-2 в ремонт произошло замыкание шин. Сработала релейная защита, обесточились подстанции. Подстанции включаются через резервные линии. Электроснабжение объектов оперативно восстанавливается», — написал Островский.

Губернатор уточнил со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС, что данные о возникновении на ТЭЦ-2 пожара не подтвердились. Жертв в результате происшествия нет.

Ранее смоленские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщили о пожарной технике у ТЭЦ-2 в Смоленске, также жители в соцсетях сообщали об отключениях света и перепадах в электросети.