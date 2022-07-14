Брисбен, Австралия, , 11:30 — REGNUM Власти Квинсленда (третий по численности населения штат Австралии), отвечающие за функционирование учреждений по уходу за престарелыми полагают, что военнослужащим из Сил обороны Австралии может потребоваться прийти на помощь гражданским властям, чтобы справиться с надвигающейся очередной волной распространения коронавируса. Об этом 14 июля сообщил телеканал Nine News.

Брисбен, Австралия Kgbo

Знакомые с ситуацией источники телеканала утверждают, что до 20% персонала по уходу за престарелыми людьми ежедневно не выходят на работу по причине болезни.

В настоящее время в домах престарелых в Квинсленде зарегистрирована 161 активная вспышка коронавируса. Только за 2022 неполный год от COVID-19 уже умерли более 2 000 постояльцев.

Пол Сэдлер, исполняющий обязанности генерального директора Ассоциации поставщиков услуг по уходу за престарелыми, отметил в эфире Nine News, что каждый четвертый дом престарелых в Квинсленде оказался затронутым коронавирусом.