Нальчик, 14 июля 2022, 11:26 — REGNUM В Кабардино-Балкарии утром 14 июля вновь начались поисковые работы по розыску туриста из Вологодской области. Он начал восхождение на Эльбрус 12 июля и пропал. Днем 13 июля поиски были прекращены из-за ухудшения погодных условий в горах, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Накануне поиски проводились по южному склону Эльбруса до самой вершины, однако найти туриста не удалось. Ранее в МЧС была опубликована информация о том, что 12 июля ушёл на Эльбрус и не вернулся Васечкин Андрей. В ведомстве попросили распространить информацию, отметив, что полезны для поисков будут любые известия.
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