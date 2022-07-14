Нальчик, 14 июля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии утром 14 июля вновь начались поисковые работы по розыску туриста из Вологодской области. Он начал восхождение на Эльбрус 12 июля и пропал. Днем 13 июля поиски были прекращены из-за ухудшения погодных условий в горах, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

ГУ МЧС России по КБР Спасатели в горах

«По состоянию на 09:30 14 июля поисково-спасательные работы на горе Эльбрус по поиску мужчины из Вологодской области возобновлены. На поиски привлечены спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России в количестве 12 человек и две единицы техники», — говорится в сообщении.

Накануне поиски проводились по южному склону Эльбруса до самой вершины, однако найти туриста не удалось. Ранее в МЧС была опубликована информация о том, что 12 июля ушёл на Эльбрус и не вернулся Васечкин Андрей. В ведомстве попросили распространить информацию, отметив, что полезны для поисков будут любые известия.