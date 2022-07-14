Канберра, 14 июля, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Возвращение работников в офисы после снятия коронавирусных ограничений в Австралии, похоже, застопорилось. Как оказалось граждане предпочитают оставаться дома и работать в удаленном режиме. Об этом 14 июля сообщил телеканал Nine News.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Работа за компьютером. Удаленка

Так, например, в Совете по имуществу во втором по численности населения Мельбурне выяснили, что менее половины офисов в центральном деловом районе мегаполиса заняты по сравнению с допандемийным периодом.

В Сиднее в июне, как и в мае, в центральном деловом районе было занято только 55% офисов. А в Канберре уровень заполняемости в прошлом месяце существенно снизился с 60 до 53%.

Отмечается, что если ранее австралийцы не спешили в офисы из-за локдаунов и ковид-ограничений, то теперь они предпочитают не тратить время на дорогу.