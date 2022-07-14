Кызыл, 14 июля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Туве за первые пять месяцев 2022 года снизилось число браков и подскочило количество разводов. Такие данные сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Красноярскстата.

Tumisu Развод

Так, с января по май в республике узами брака связали свои отношения 608 пар, что на 0,5% меньше аналогичного периода прошлого года.

«Расторгли семейные отношения в текущем году 403 пары. Число разводов по сравнению с прошлым годом увеличилось на 11,6%. На 1 000 браков приходилось 663 развода», — отметили в службе статистики.