Москва, 14 июля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Системные проблемы российской строительной отрасли только обостряются в кризисных условиях 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Https://adm44.ru Стройка

«Основными рисками увеличения долгостроя и срывов сроков возводимого жилья будут оставаться в 2022 году многие системные проблемы строительной отрасли, которые лишь обостряются в кризисных условиях, — сказал она. — В текущих условиях для ограниченной в импорте экономики России это прежде всего отсутствие производственных кластеров для выпуска и ремонта российской строительной техники. Особо высоки риски нехватки кадров у строителей и девелоперов, а также сбоев в поставках строительных материалов и техники, удлинения сроков поиска новых поставщиков и логистических цепочек. Российские стройматериалы пока не могут обеспечить потребности рынка в полном объеме. Разрешение поэтапного раскрытия эскроу-счетов в качестве антикризисной поддержки строительной отрасли также может создать высокие риски долгостроя в случае, если будет возможно досрочное раскрытие эскроу-счетов для объектов низкой и средней стадии готовности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, почему в РФ выросло количество проблемных новостроек.