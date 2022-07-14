Выборг, Ленинградская область, , 11:26 — REGNUM Разлив мазута в микрорайоне Кировский города Выборга Ленинградской области обнаружили сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора, сообщили 14 июля в пресс-службе ведомства.

Мазут и шины rpn. gov.ru

Разлив нефтепродуктов произошел на площади несколько десятков квадратных метров. Помимо земли, мазут обнаружили в подземных резервуарах не установленного объема с открытыми люками.

«Территория захламлена шинами от большегрузного транспорта», — рассказали в ведомстве, добавив, что экспертной лабораторией ФГБУ «ЦЛАТИ по СЗФО» отобраны пробы для определения компонентного состава отходов, класса опасности, а также произведены замеры атмосферного воздуха в месте загрязнения.

Помимо этого, проведена геодезическая съемка для определения точной площади загрязнения, объемов нефтепродуктов, поступивших в окружающую среду.

«В дальнейшем на основании полученной информации будет произведен расчет вреда, причинённого окружающей среде», — добавили в пресс-службе.

После того, как специалисты установят личность собственника земли, управление Росприроднадзора принудит его привести территорию в надлежащее состояние.