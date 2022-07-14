Москва, , 11:22 — REGNUM Компания Softline computers представила новые линейки устройств собственного производства: компьютеры, моноблоки, ноутбуки, планшеты, серверы и решения Softline Pay. Об этом 11 июля сообщило интернет-издание CNews.

За компьютером

Уточнятся, что всё названное оборудование производится в наукограде Фрязино Московской области и было успешно протестировано на совместимость с российскими операционными системами.

Также указывается, что на сегодняшний день новая продукция указанного производителя уже в работе у нескольких крупных компаний.

При этом отмечается, что в число новых устройств компании вошли: малогабаритные и производительные ноутбуки с диагональю 14,1 и 15,6 дюйма; моноблоки с вариантами диагонали 23,8 и 27 дюймов, совмещающие мощность и функциональность настольного ПК с компактностью; планшеты, включая с клавиатурой, которые позволяют работать из любой точки мира; серверы, спецификацию которых клиент может менять в зависимости от потребностей; а также компьютеры, включая мини-компьютер, который умещает высокопроизводительные ресурсы в небольшом устройстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кабардино-Балкарии растёт число площадей, на которых в течение сезона вегетации выращивают несколько сельскохозяйственных культур.