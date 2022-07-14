Сидней, Австралия, 14 июля, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Новые данные выявили всплеск злоупотреблений среди школьников выпускных классов при сдаче экзаменов в Австралии. Только в прошлом году было зарегистрировано более 850 нарушений. Об этом 14 июля сообщил телеканал Nine News.

Obraz.volgograd.ru На экзамене

Так, данные Управления стандартов образования штата Новый Южный Уэльс показывают, что в 2021 году 734 ученика были уличены в «нарушении правил прохождения аттестации» в 216 школах.

Хотя это на 27% больше, чем в 2019 году (671 нарушение), оно отражает незначительное увеличение на 1,4% по сравнению с показателями 2020 года (842 нарушения).

Из десяти различных нарушений, включающих использование электронных устройств и шпаргалок, плагиат считается самой распространённой формой злоупотребления, поскольку было выявлено 519 случаев.