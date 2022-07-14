Абакан, 14 июля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. За пять месяцев 2022 года в Хакасии вступили в брак 968 пар. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в Красноярскстате.

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По сравнению с аналогичным периодом 2021 года число браков в регионе уменьшалось на 7,7%. Развелись в текущем году за указанный период 1149 пар. Число разводов выросло на 16,8%.

На тысячу браков в Хакасии приходилось 1 187 разводов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае число разводов в январе–мае текущего года снизилось.

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