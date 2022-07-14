Москва, , 11:21 — REGNUM Одна из причин того, что в России выросло количество проблемных новостроек, — это кратное удорожание ипотечного кредитования. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Рост количества проблемных новостроек на российском строительном рынке в 2022 году обусловлен многими причинами увеличения инвестиционно-строительного цикла: отток трудовых мигрантов, кратное удорожание ипотечного кредитования и финансирования жилищного строительства, недостаток ликвидности у застройщиков и девелоперов, рост цен стройматериалов и сбои с их поставками, — сказала Степанова. — Отмена штрафов и неначисление неустоек в 2022 году за отсрочку сдачи объектов, усиленные меры поддержки властей и процедурные послабления для застройщиков — всё это тоже способствовало снижению дисциплины сроков ввода новостроек».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в России почти вдвое выросло количество проблемных новостроек.