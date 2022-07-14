Канберра, , 11:22 — REGNUM Уровень безработицы в Австралии упал до 3,5%, что является самым низким уровнем за всю историю наблюдений Австралийского статистического бюро (ABS). Об этом 14 июля сообщил телеканал Nine News.

Безработица Picserver.org

Данные показали, что в июне 2022 года уровень безработицы на континенте снизился на 0,4%. За месяц в стране еще более 54 000 человек нашли работу. Это самый низкий уровень безработицы за всю историю наблюдений с августа 1974 года.

Бьорн Джарвис, глава отдела статистики труда в ABS, написал в пресс-релизе, что цифры отражают нехватку рабочей силы по всей стране.

«Уровень безработицы среди женщин в 3,4% является самым низким с февраля 1974 года, а уровень безработицы среди мужчин в 3,6% является самым низким с мая 1976 года», — отметил эксперт.