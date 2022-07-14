Москва, , 11:20 — REGNUM Китайский сервис TikTok могут разблокировать в России уже осенью этого года. Об этом 14 июля пишет «360», ссылаясь на источник, близкий к компании.

TikTok Tiktok.com

Инсайдер рассказал изданию, что восстановление работы сервиса на территории РФ запланировано на 27 сентября. Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер утверждает, что TikTok имеет возможность принимать аполитичные решения: «В ситуации со спецоперацией TikTok отключил все каналы для пользователей из России и Украины, чтобы не было конфликтов, потому что это позитивная соцсеть. Она может начать свою работу, когда станет «потише», будут какие-то итоги», — объяснил он.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года сервис TikTok ограничил для блогеров из России возможность публиковать новые ролики. Компания также запретила жителям РФ смотреть видео зарубежных авторов.

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