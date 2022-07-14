Москва, 14 июля 2022, 11:20 — REGNUM Китайский сервис TikTok могут разблокировать в России уже осенью этого года. Об этом 14 июля пишет «360», ссылаясь на источник, близкий к компании.

TikTok
TikTok
Tiktok.com

Инсайдер рассказал изданию, что восстановление работы сервиса на территории РФ запланировано на 27 сентября. Главный разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер утверждает, что TikTok имеет возможность принимать аполитичные решения: «В ситуации со спецоперацией TikTok отключил все каналы для пользователей из России и Украины, чтобы не было конфликтов, потому что это позитивная соцсеть. Она может начать свою работу, когда станет «потише», будут какие-то итоги», — объяснил он.

ИА REGNUM напоминает, что в марте 2022 года сервис TikTok ограничил для блогеров из России возможность публиковать новые ролики. Компания также запретила жителям РФ смотреть видео зарубежных авторов.

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