Тбилиси, 14 июля, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Посол Европейского союза Карл Харцель заявил, что Грузии нельзя терять время и необходимо выполнить все 12 условий Европейского союза, сообщает 14 июля грузинский телеканал «Мтавари архи».

Eeas.europa.eu Карл Харцель

«На мой взгляд, для всех в Грузии очень важно осознать, что решение ЕС открыть двери для Грузии — это исторический момент, каждый должен подумать, как использовать важные возможности, доступные стране. Путь в Европу остается процессом, основанным на заслугах, мяч теперь на поле Грузии, и Грузия, а также Украина и Молдавия должны продемонстрировать свою готовность и способность двигаться вперед к членству в ЕС конкретными действиями. Нельзя терять времени, потому что глаза и уши Европы в настоящее время сосредоточены на этом регионе. Задача Грузии состоит в том, чтобы как можно скорее выполнить эти 12 пунктов. Как только это произойдет, страна направит очень мощный сигнал ЕС и его государствам-членам о том, что Грузия вернулась на правильный путь и на неё можно положиться, надеясь, что она будет двигаться вперед. Нет времени на самоуспокоение, потому что мы не должны упустить этот момент. Действия необходимы сейчас», — сказал Харцель.

Напомним, что Европейская комиссия поставила перед Грузией условия для получения статуса кандидата в члены ЕС, состоящие из 12 пунктов.