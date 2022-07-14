Санкт-Петербург, 14 июля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В рамках реализации третьего, заключительного, этапа транспортной реформы в Санкт-Петербурге 15 июля автобусы выйдут на 48 новых городских маршрутов. Одновременно будут закрыто движение устаревших маршруток. Это следует из информации, опубликованной на сайте СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Дарья Драй ИА REGNUM Демонстрация новых современных автобусов

Отметим, что всего за три этапа перехода к новой модели транспортного обслуживанию на улицах города появятся 92 новых маршрута. При этом транспортная реформа заключается в переходе только на безналичный расчёт, к новым экологически чистым и безопасным автобусам, работающим на сжиженном природном газе. Однако пока что из-за логистических проблем с закупкой новых автобусов на газе на ряде маршрутов будут использовать и привычный транспорт на дизельном топливе.

О движении новых автобусов ежедневно сообщают в пресс-службе городского комитета по транспорту.