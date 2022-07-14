Нальчик, 14 июля, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В зоопарке Нальчика впервые появилось потомство у кенгуру. Пара этих животных, принадлежащих к виду «кенгуру Беннета», стала родителями. За всю историю зоосада в столице Кабардино-Балкарии — это событие произошло в первый раз, сообщила ГТРК «Кабардино-Балкария».

Кенгуру

Кенгуру этого вида обитают в Восточной Австралии и на острове Тасмания. Несмотря на высокий рост взрослых особей — до одного метра, малыш родился весом один грамм. Ему всего полгода. Мать вынашивает его в своей сумке до тех пор, пока он не станет готов к самостоятельной жизни. В настоящее время подросший малыш уже осваивается в вольере.

По словам работника зоопарка, кенгуру очень миролюбивые, едят фрукты и овощи и ведут в основном ночной образ жизни.