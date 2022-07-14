Якутск, , 11:18 — REGNUM В Хангаласском районе Якутии завершено расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении двоих экс-работников администрации муниципалитета. Их обвиняют в организации преступного сговора с целью хищения бюджетных средств, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Более 100 млн рублей обвиняемые перечислили на счёт сельскохозяйственного кооператива якобы для проведения мероприятий в День местного самоуправления. Руководитель организации передал деньги чиновникам. В документации траты из бюджета были отображены как представительские расходы, но на самом деле сотрудники администрации потратили их по своему усмотрению.

Экс-чиновникам предъявили обвинения по статье 159 УК РФ («хищение имущества путём обмана»). Директор сельхозкооператива обвиняют в пособничестве мошенничеству.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня два сотрудника отдела МВД России по Нерюнгринскому району были задержаны и обвиняются во взяточничестве. По версии следствия, они систематически незаконно получали деньги от граждан и предпринимателей.