Донецк, 14 июля, 2022, 11:14 — ИА Регнум. В Донецке попал под обстрел украинских войск Петровский район. Об этом сообщили 14 июля в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

John Crosby Миномётный обстрел

В 10:00 зафиксирован удар с позиций в Марьинке. По Петровскому району донецкой столицы выпущено десять мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в Донецкой Народной Республике под огонь противника попала Пантелеймоновка.