Южно-Сахалинск, , 11:13 — REGNUM На Сахалине рыбохозяйственное судно «Рифер», принадлежащее Южно-Курильскому рыбокомбинату, после тестирования широкополосного интернета через российскую спутниковую систему «Ямал», полностью перейдёт на отечественную связь, сообщили 14 июля в телеграм-канале Росрыболовства.

Интернет Avantnet.ru

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Тестирование прошло успешно и рыбокомбинат принял решение использовать российский интернет на постоянной основе.

«В сегодняшних условиях очень важно обрести независимость от иностранных систем спутниковой связи, тем более уже случались отключения отечественных рыбопромысловых судов. Опыт подключения ОС «Рифер» к сети Интернет через отечественные спутники признан успешным», — пояснили в Росрыболовстве.

Специалисты заверили, что предоставление услуг российского интернета дешевле иностранных аналогов и не зависит от курса валют. Для рыбопромышленников разработан тариф «Морской» с объёмом трафика 60 Гб в месяц при максимальной скорости во входящем канале 10 Мбит/с и исходящем — 1 Мбит/с.

Устойчивость сигнала была протестирована при переходе «Рифера» из Владивостока в Южно-Курильск и обратно.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае, если российские провайдеры будут отключены от точки международного обмена в Европе, интернет-трафик будет перенаправлен ими через Азию. Об этом 7 июня заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на форуме «CNews FORUM Кейсы: опыт IТ-лидеров».