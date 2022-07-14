Элиста, 14 июля, 2022, 11:13 — ИА Регнум. Фестиваль лотосов в 2022 году объединит Калмыкию, Волгоградскую и Астраханскую областей. В Лаганском районе степной республики туристов будут радушно встречать с 30 июля по 6 августа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Каспийский лотос

В дни цветения священного символа Калмыкии гости фестиваля смогут принять участие в экологических экспедициях и мастер-классах, отведать национальные блюда. Желающим будет предоставлена возможность совершить конный этнотур «Один день из жизни кочевника».

Открытие фестиваля сопроводит водная феерия с огнём и барабанами. Завершит фестиваль «Карнавал на воде».