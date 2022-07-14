Магадан, 14 июля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Магадане суд вынес приговор женщине, обвиняемой в склонении к потреблению наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, вовлечении несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий, совершенное родителем, неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Колыме.

Pixabay.com В суде

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Как установлено следствием и в суде, с 21 июня 2017 года по 18 сентября 2021 года фигурантка ненадлежащим образом исполняла обязанности родителя по воспитанию несовершеннолетней дочери, распивала с нею пиво и шампанское. Кроме этого, употребляя наркотики, психотропные вещества в присутствии дочери и её подруги, предлагала им последовать примеру, убеждая их в получении приятных ощущений. В результате дочь стала систематически употреблять запрещенные средства, что привело к наркотической зависимости и ее госпитализации.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской проверки.

В период следствия и судебного рассмотрения злоумышленница содержалась под стражей.

Решением суда 31-летняя женщина лишена родительских прав, после произошедшего она переехала на постоянное место жительства к родственникам за пределы Магаданской области.

По совокупности преступлений подсудимой назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, годовалый ребенок в Ленинградской области отравился наркотиками и впал в кому, после того как погулял с матерью на детской площадке в Волхове.