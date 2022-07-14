Улан-Удэ, 14 июля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки зарегистрировано девять лесных пожаров. Леса горели на территории семи районов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Агентство лесного хозяйства Бурятии Лесной пожар в Бурятии

Причиной пяти возгораний стали сухие грозы, ещё четыре возникли из-за неосторожного обращения с огнём. Общая площадь пожаров составила 5,7 га.

«С огнём сражались 211 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 52 единицы лесопожарной техники», — отметили в ведомстве.

В результате четыре пожара в Заиграевском, Иволгинском, Кабанском и Мухоршибирском районах ликвидированы были ликвидированы, возгорание в Прибайкальском районе локализовано.