Калат, Афганистан, 14 июля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Информационное агентство «Бахтар», контролируемое талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), со ссылкой на официальных лиц группировки сообщило об увеличении числа больных холерой в афганской провинции Забуль.

Цитата из т/ф «Непобедимая». реж. Александр Зиненко. Россия В больнице

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Больше всего больных холерой зарегистрировано в уездах Шахр Сафа, Шахджой и Дейчопан. По имеющимся данным, среди них много детей.

Ранее сообщалось о вспышке холеры в Гильменде.

Хотя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) говорят, что на места были отправлены медицинские бригады, но, согласно сообщениям, многие из заболевших уже погибли.

Три дня назад агентство «Бахтар» сообщило, что около 20 человек умерли от холеры в провинции Гильменд.

Холера — инфекционное заболевание, которое чаще всего возникает при употреблении грязной воды.