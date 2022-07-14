Рязань, , 11:17 — REGNUM В память о защитниках Донбасса, погибших в ходе спецоперации, в Рязани установили несколько баннеров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Баннер Герою РФ в Рязани https://www.ryazangov.ru

На фасаде здания по улице Каширина 13 июля установлен баннер, рассказывающий о подвиге гвардии майора, командира 2-го десантно-штурмового батальона 31-й гвардейской отдельной штурмовой бригады Алексея Осокина. На центральном проспекте Рязани размещены два брандмауэрных панно с портретами гвардии полковника Сергея Сухарева и гвардии капитана Алексея Курганова.

Все герои — выпускники рязанского училища ВДВ. За проявленные мужество и героизм при выполнении специальной задачи на Украине они награждены званием Героя России (посмертно).