Нальчик, 14 июля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии растёт число площадей, на которых в течение сезона вегетации выращивают несколько сельскохозяйственных культур. Об этом 11 июля сообщила пресс-служба Минсельхоза России.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Колосья в поле

Уточняется, что это становится возможным благодаря активному развитию в республике мелиорации и ежегодному увеличению орошаемых площадей, что для малоземельной Кабардино-Балкарии является очень важным подходом.

Также отмечается, что многие хозяйства, которые занимаются возделыванием зерновых, после уборки озимых культур намерены посеять яровые, и это зерно созреет уже к октябрю-ноябрю.

При этом указывается, что если в 2020 году в республике насчитывалось примерно 3,5 тыс. га повторных посевов, то в 2021 году таких площадей стало свыше 5,5 тыс. га, а в 2022 году, по данным производителей сельскохозяйственных товаров, количество таких площадей вырастет до не менее 6,5 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что первая партия оборудования для огранки цветных драгоценных камней была поставлена заводу «Якутские бриллианты» холдингом «Росэлектроника» государственной корпорации «Ростех».