Красноярск, 14 июля, 2022, 11:07 — ИА Регнум. За пять месяцев 2022 года в Красноярском крае вступили в брак 5 845 пар. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 июля в Красноярскстате.

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По данным статистиков, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года число заключённых браков уменьшилось на 2,8%. Развелись в январе–мае текущего года 5 735 пар. Число разводов снизилось на 4,5%.

На тысячу браков в Красноярском крае за указанный период приходился 981 развод.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии за пять месяцев текущего года число разводов увеличилось на 4% по сравнению с соответствующим периодом 2021 года.

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