Лос-Анджелес, США, , 11:07 — REGNUM Суд Лос-Анджелеса (США) постановил, что Джейми Спирс, отец певицы Бритни Спирс, должен дать показания относительно его 13-летней опеки над дочерью. Об этом 14 июля пишет TMZ.

Бритни Спирс Цитата из телеинтервью

По данным издания, одним из условий Джейми Спирса о даче показаний стало то, что его адвокаты также смогут допросить его дочь. Суд не стал отклонять ходатайство отца певицы — он вынесет решение до 27 июля 2022 года.

Ранее адвокат Бритни Спирс Мэтью Розенгарт утверждал, что её отец скрывается от дачи показаний. Представитель артистки обвинил Джейми Спирса в растрате её денег во время 13-летней опеки, а также записи её действий на видеокамеры и подслушивающие устройства без её согласия.

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