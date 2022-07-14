Париж, 14 июля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон представил военному сообществу свои приоритеты на ближайшие месяцы, сообщает Le Figaro.

En-marche.fr Эммануэль Макрон

Глава государства встретился с военнослужащими во время традиционного приема в честь участников парада 14 июля. Президент отдал дань уважения солдатам, а также семьям погибших и раненым солдатам.

Обязательства французской армии меняются в основном в регионе Сахель, где этим летом завершится операция «Бархан» в Мали, не положив конец борьбе с терроризмом. Франция больше не хочет быть на передовой и нести за все ответственность.

Глава государства хочет продолжить финансовые усилия, начатые пять лет назад. Эммануэль Макрон также попросил пересмотреть закон о военном программировании.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции присоединился к пилотажной группе Patrouille de France на борту легкого самолета «Альфа Джет».

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