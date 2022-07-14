Калуга, 14 июля, 2022, 11:42 — ИА Регнум. В Калужской области пресечена противоправная деятельность представителей двух организаций, связанная с безучётным потреблением электроэнергии. Об этом 14 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УФСБ России по Калужской области.

Пресс-служба УФСБ России по Калужской области Энерговоры установили шунтирующие перемычки в узел прибора учёта

Установлено, что недоучёт электроэнергии осуществлялся путем внесения изменений в конструктивные особенности основных узлов приборов учёта в виде установки шунтирующих перемычек. Ущерб от неучтенного потребления электроэнергии, нанесенный филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Калугаэнерго» (предприятию с государственным участием в капитале) суммарно превысил 18 млн рублей.

По материалам регионального управления ФСБ России следственным отделением СУ УМВД России по городу Калуге возбуждено и расследуется два уголовных дела. В настоящее время проводятся следственные действия.