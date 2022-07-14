Токио, , 11:04 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Коре Пак Чин посетит на следующей неделе Японию. Об этом сообщает NHK со ссылкой на источник в японском правительстве.

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Сообщается, что южнокорейский дипломат прибудет в Токио с трехдневным визитом 18 июля.

Между тем в МИД Южной Кореи сообщили, что в настоящее время стороны обсуждают данный вопрос, а также акцентировали внимание на том, что окончательное решение по поводу зарубежной поездки министра иностранных дел ещё не принято.

Если визит состоится, то, как ожидается, Пак Чин встретится с японским коллегой Ёсимасой Хаяси, с которым обсудил широкий круг вопросов, в том числе принудительную трудовую мобилизацию в годы японского колониального правления, а также выразит свои соболезнования в связи с кончиной бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.