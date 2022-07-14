Таллин, 14 июля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Премьер-министр ЭстонииКая Каллас заявила о своей отставке и готовности возглавить новое правительство. Об этом 14 июля сообщила пресс-служба эстонского правительства.

FinnishGovernment Кая Каллас

«Премьер-министр и председатель Реформистской партии Кая Каллас официально проинформировала правительство о решении уйти в отставку по собственной инициативе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вместе с ней в отставку уйдет всё правительство.

Кроме того, Каллас заявила, что готова возглавить новое правительство Эстонии после того, как будет сформирована новая правящая коалиция.

Ранее Каллас предложила созвать внеочередное заседание парламента, на котором она запросит мандат для новой правительственной коалиции Реформистской партии, Социал-демократической партии и партии Isamaa.