Москва, , 11:00 — REGNUM Динамика внешней торговли Китая во многом зависит от введения ограничительных мер внутри страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 июля заявила доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова. Так она прокомментировала информацию о том, что в первом полугодии 2022 года объем внешней торговли КНР вырос на 9,4% в годовом выражении.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«Из-за вынужденных остановок производства и ограничений в деятельности портов формируется отложенный спрос, который выражается в повышенных темпах роста товаропотоков после отмены антиковидных мер, — сказала Прикладова. — Сдерживающим фактором роста внешней торговли Китая станет энергетический кризис в ЕС — сокращение объёмов производства и реальных доходов населения будут снижать уровень спроса как в промышленном, так и в потребительском секторах».

В этих условиях, как полагает Прикладова, потенциал экспорта Китая в страны ЕС может уменьшиться.

«Что касается взаимной торговли Китая с Россией, то ожидается увеличение товарооборота по нескольким причинам: перенаправление экспортных потоков РФ из стран ЕС в Китай; расширение практики использования параллельного импорта в Россию с участием китайских компаний; замена выпавших объёмов продукции от европейских поставщиков аналогичными товарами из КНР», — подытожила экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в первом полугодии 2022 года товарооборот между РФ и КНР вырос больше чем на 27%.